Las fotos de Selena Gomez a los besos con The Weeknd

Nadie se lo esperaba y menos los paparazzi de TMZ que estaban afuera del restaurante Giorgio Baldi en Santa Mónica, California.

A medianoche, Selena Gomez (24) y The Weeknd (26) salieron muy acaramelados: ella estaba casi colgada al cuello del artista y reciente ex de Bella Hadid (20).

La presencia de los fotógrafos no impidió que la cantante y actriz demuestre todo su cariño a Abel Tesfaye, nombre real del artista que se presentará en la Argentina el próximo 1° de abril como parte del Lollapalooza. A la pop star no le importó un escándalo se avecina: ella es amiga de Gigi Hadid (la hermana de la ex del canadiense) y de Taylor Swift, y aún no se sabe cuál es la posición que la modelo y Taylor tomarán con respecto a estas imágenes... ¿Traición?

¿El inicio de una nueva pareja en Hollywood? A Selena se la ve súper contenta luego de unos meses turbulentos que incluyeron una internación por depresión. Team Selena!