Vuelve! Verónica Castro protagonizará una serie para Netflix

Sí, Verónica Castro estará de regreso en este 2017. Y lo hará a lo grande, de la mano de Manolo Caro -uno de los guionistas y directores mexicanos más prolíficos de los últimos años- y con Netflix como garantía de que se tratará de una producción de alcance global.

El anuncio se hizo este mediodía en Beverly Hills y, aunque aún no se conoce el título que llevará la ficción, sí se brindó un primer registro fílmico de lo que se viene: a través de un plano secuencia, se hace un recorrido por una coqueta mansión mansión y algunos de sus habitantes. Entre ellas se distingue a las dos actrices que encabezan el elenco junto a la diva mexicana, Aislinn Derbez y Cecilia Suárez.

La "hilarante serie sobre luto, amores, flores y otras adicciones" será escrita y dirigida por Caro, todo un especialista en comedias con tintes melodramáticos.

Manolo Caro, Aislinn Derbez, Verónica Castro y Cecilia Suárez. Foto: LA NACION

"Me emociona muchísimo participar con Netflix, porque es como brincar el siglo, ya lo pasé, lo brinqué, ya intente de todo, hice de todo, pero me faltaba una serie y de la mano de Manolo. Yo creo que va a ir súper bien y estoy muy emocionada y agradecida porque es una gran oportunidad que tengo que aprovechar", aseguró Castro durante el anuncio. "Estoy muy feliz de estar cerca de dos triunfadoras de este momento como lo son Ceci y Aislinn, las dos talentosas, las dos jóvenes, las dos bellas y buenas compañeras. Me recibieron muy bonito, nos saludamos, las quiero y la verdad es otra gran oportunidad poder trabajar con ellas".