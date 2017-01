El dirigente, José Corral, anunció que invitará al PRO a sumarse al Frente Progresista en la ciudad de Santa Fe para los comicios locales cuyo calendario se unificó con los nacionales-, lo cual abre un escenario de tensión con su aliado socialista que aspira a constituirse en oposición al Gobierno.



Corral dijo hoy que en los comicios legislativos de medio término Cambiemos "se juega mucho", como "una cantidad de legisladores que tiene que aumentar, porque no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras". El intendente de Santa Fe estimó que "hay que mejorar ese número que permita gobernar con mayor firmeza" y para eso es menester "ganar en la mayoría de los distritos importantes", entre los cuales las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. En esas jurisdicciones, justamente, fue donde Cambiemos obtuvo la diferencia que le permitió a Macri alzarse con las elecciones presidenciales en diciembre de 2015.



En esa línea, Corral sostuvo que las elecciones serán útiles para que "Cambiemos tenga una especie ratificación del presidente a dos años de haber sido electo, y tenga respaldo de la ciudadanía para seguir adelante con las transformaciones que hacen falta".



En el plano provincial, el titular de la UCR dijo que, si bien no comparte la decisión del gobernador socialista Miguel Lifschitz de unificar el calendario electoral en Santa Fe se renuevan Concejos Deliberantes y presidencias comunales- , "al ser dos elecciones con dos sistemas electorales distintos permite conformaciones de propuestas diferentes". En Santa Fe se votará este año para cargos locales mediante el sistema de boleta única, mientas que para seleccionar legisladores nacionales se empleará la tradicional boleta de papel.



En cuanto a las alianzas partidarias, Corral sumó al PRO como invitado a la coalición para los comicios locales. "En la ciudad de Santa Fe partimos de la experiencia del Frente Progresista, pero invitaremos también a otras fuerzas políticas, incluidas el PRO, a que acompañen el proyecto de ciudad que estamos encabezando", dijo en declaraciones a Radio Dos de Rosario. "Y eso completó- no obsta de ninguna manera que luego tengamos cada uno la posición que creamos más conveniente para el nivel nacional".

Fuente: Agenciafe