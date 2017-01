Vitto Saravia, muy cerca del actor Chris Pine: "Es un divino"

La it girl habló ¿Qué pasa entre ellos?

Se conocieron por un amigo en común que Vitto Saravia (30) tiene en Nueva York, ciudad donde estuvo viviendo por seis meses antes de volar a estas latitudes para pasar las fiestas con su familia en Uruguay y luego ser parte de la temporada alta en Punta del Este.

Estamos hablando de Chris Pine (36), el galán hollwoodense y estrella de Star Trek. Testigos afirman que él quedó flasheado con la uruguaya y que la onda entre ellos fue instantánea. Es que, según contó Vitto en exclusiva en FashionTVLA, ella, como buena local, fue la encargada de mostrarles los mejores lugares de Punta del Este.

Una de esas noches, parece que el flechazo sucedió y la atracción no paró hasta que él volvió a los Estados Unidos por motivos laborales. "Chris es divino, no tengo mucho más para decir. Estoy muy contenta de que hayan conocido Punta del Este de mi mano y quedaron encantados. Tenemos un amigo en común de Nueva York que también estaba acá y por eso la conexión", nos contó la it girl desde Uruguay.

Lo que aún no se sabe es si la historia continuará. Al menos posibilidades hay, porque la modelo regresará a NYC a fines de febrero, luego de pasar por Pinamar por cuestiones laborales y pasar sus últimos días en America latina entre Buenos Aires y Punta.