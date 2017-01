Silvia D´Auro, la ex de Rial, rompió el silencio en Twitter después de 3 años y dio un importante anuncio

Fueron 3 años de silencio absoluto en Twitter. Silvia D´Auro era una estrella en esa red social. Sus mensajes, en medio de la separación de Jorge Rial, levantaron una polvareda enorme. Pero después se llamó a silencio.

Hasta ahora. D´Auro volvió a Twitter para anunciar que estará desde mañana en un programa de radio. "Holaaaaa, buen día, buen año. Acá estamos, en un nuevo inicio web de la radio. http://WWW.FMAIRE977.COM.AR. Los espero", escribió.

Después retuiteó a una página que dio más precisiones sobre este regreso a los medios.

Hace un tiempo se viene percibiendo que Silvia volvería al ruedo mediático. Después del distanciamiento con sus hijas, Morena y Rocío, poco más se supo de ellas. Hasta donde pudimos averiguar, las chicas no tenían intenciones de verla. De su parte, su abogado aseguró que había muchas ganas.

Ahora parece estar habiendo un acercamiento. Hace muy poquito Morena publicó en Instagram una foto suya de chiquita junto a las piernas de una mujer. Si bien no se veía que fuera D´Auro, todo parecía indicar que así era. Seguramente no faltará mucho para poder ver la tan ansiada foto del reencuentro.

Con quien no hay acercamiento es con Jorge Rial. En su momento, él le puso un bozal legal a su ex y después la destrozó en varias oportunidades. En su libro, Yo, el peor de todos, aseguró que ella "nunca quiso a sus hijas". Tuvo frases terribles hacia su ex y dijo que siempre ejerció violencia de todo tipo contra las menores.

Rial también denunció a su ex por extorsión y le ganó el juicio. El periodista también fue a la Justicia para obtener la tenencia de sus hijas y también le dieron la razón.

Vamos a ver cómo continúa esta historia. Esperemos que sea de la mejor manera.