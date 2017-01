Maradona, picantísimo: "Yo llegué a la FIFA para limpiar la AFA; no voy a perdonar a nadie"

Cada vez que habla, no deja títere con cabeza. Reparte para todos lados. Y, como cada vez, Diego Maradona fue picante y duro contra todos. En esta ocasión, el Diez fue a hueso contra la AFA desde su rol cercano a la FIFA.

"Yo llegué a la FIFA para limpiar la AFA. Y lo voy a hacer. Si tengo que pisar cabezas, lo haré. No voy a perdonar a nadie", amenzó en una nota en La Oral Deportiva.

"Yo ya le dije a Gianni Infantino que los de la Comisión Normalizadora se van -avisó-. De la misma forma que queremos una FIFA transparente, queremos lo mismo para la AFA. Infantino quiere que yo dé el último martillazo".

Y fue por más: "En la AFA quiero gente honesta y que no haya robado. Ya me reuní con Chiqui Tapia y también lo iba a hacer con Daniel Angelici, pero finalmente no se concretó. Necesitamos un hombre con nobleza, dignidad y que no quiera hacerse rico con la pelota. Basta de robar”.

Repasá su mejores frases:

+ "Hay que arreglar los torneos. No se puede mostrar espectáculos bochornosos como los del torneo de 30 equipos".

+ "Se viene un cambio en Agremiados que va a ser muy fuerte. Lo garantizo. Sergio Marchi está desde Julio Grondona... y Grondona se murió. No quiero que Marchi se muera, pero quiero que se vaya. Queremos caras nuevas que nos defiendan y digan: 'Si no me pagás, como a todo obrero, yo no corro atrás de una pelota'. En el fútbol nos conocemos todos... Marchi: basta".

+ "Si nosotros queremos a nuestra bandera, no hablemos más de que no vamos a clasificar: tengamos fe". + "El equipo no está mal. Lionel Messi tiene que ser el dueño del partido, pero cuando tiene que descansar... que trabajen los demás".

+ "Tengo una relación bárbara con Edgardo Bauza desde el Mundial’90 y lo quiero muchísimo. En el ‘90, Bauza era el primero en entrenar y sacrificarse. Hablaba y no era convocado... ¿cómo no le voy a dar una mano?".

+ "Antes de convocar a Mauro Icardi, lo convoco a Daniel Bazán Vera. Me gusta mucho Lucas Pratto; prefiero dejar lejos a Icardi".

+ "Lo de Carlos Bilardo es pasado. Ya no creo en Bilardo y no voy a pedirle ningún consejo. Mientras esté yo, Bilardo no entra nunca más”.

+ "Hoy estoy bien, no tengo que pensar en nada: estoy abocado a trabajar. Lo digo sin soberbia: el fútbol me necesita".