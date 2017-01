Personal de migraciones controló la vida de Ergün Demir

Gustvo Benzaquen, productor teatral de dos salas en Las grutas, mencionó un extraño suceso que ocurrió en la sala del Casino.

"Me enviaron personal de Migraciones para verificar la visa de Ergün Demir. Yo hice los trámites, el permiso de trabajo, todo antes de que iniciemos en Las Grutas la temporada, me resulta extraño que aparezcan estos sujetos a revisar los papeles, acá alguien denunció", indicó el empresario.

"Yo tengo todo en regla, los contratos de las dos obras, los actores, sale dinero y apuesto bien, pero resulta que otros, los que están en frente (por la obra de Ivo Cutzarida y el Maglo Black) tienen la obra a diez mangos, como no convocan a nadie, se tiran para abajo", agregó

"Yo hago publicidad con un megáfono, desde siempre, que hacen ahora ellos, se compraron uno, incluso colocaron una garita de venta de entradas que no está permitido y la municipalidad la clausuró, que no jodan", insistió Benzaquen.

Ante la pregunta de si fueron ellos los de la denuncia a Migraciones dijo: "No lo sé, sólo que me resultó extraño, es una temporada complicada. El Mago Emanuel anda muy bien a sala casi llena, el turco (Demir) con Guido (Suller) y Adriana (Brosky)andamos más o menos pero vamos a repuntar, el milagro es el cómico Daniel Plastina a las 01 horas a sala llena... Yo sé que los otros tienen problemas, a mi no me interesa que hagan, pero que jueguen limpio, así no y no vamos a dejar llevarnos por delante".