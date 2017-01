Mauricio Macri: "El desarrollo de Vaca Muerta va a generar una verdadera revolución de empleo"

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que con los acuerdos sellados con provincias, empresas y sindicatos para la operación del yacimiento Vaca Muerta en Neuquén se "cambia el futuro de la energía en nuestro país" y "su desarrollo va a ser una verdadera revolución del trabajo".

"Se abre una etapa de futuro para la energía del país. Sin energía no se crece como país, no hay desarrollo y no vamos a poder reducir la pobreza", advirtió el jefe de Estado.

Al encabezar la firma de acuerdos para impulsar el yacimiento, Macri auguró: "El desarrollo de Vaca Muerta va a ser una verdadera revolución del trabajo". "Miles y miles de familias se van a mudar a la zona", aseguró el jefe de Estado.



"Este es un acuerdo histórico; porque con energía barata habrá más fábricas y más empleo, y más argentinos podrán salir de la pobreza. Este tipo de convenios es una apuesta gigantesca. Es lo que necesitamos en todos los sectores de la Argentina", enfatizó el mandatario.

El acuerdo lo suscribieron el Presidente, el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Energía, Juan José Aranguren, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, y su par de los petroleros jerárquicos, Manuel Arévalo.

Además, estuvieron presentes los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, de Ambiente, Sergio Bergman, de Producción, Francisco Pancho Cabrera, de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich.

Por parte del empresariado, en la primera fila del Salón Blanco estuvieron Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy, y el CEO de YPF, la petrolera estatal, Miguel Gutiérrez.

A ellos, el presidente también les envió un mensaje: "Tenemos todas las condiciones y ahora las empresas deben dinamizar sus inversiones", enfatizó el mandatario ante el aplauso del auditorio.

El presidente Macri reiteró que "la energía es escasa, cara y contamina" y que se debe privilegiar su uso para el desarrollo del país.

El mandatario insistió en apuntar al kirchnerismo por la crisis energética: "Luego de quebrar el sistema de reglas, instalar la mentira, la corrupción, el derroche, nos transformamos en un país de escasez de energía, que es cara porque la tenemos que exportar por miles de millones, lo que genera déficit fiscal y la no posibilidad de abrir fábricas", aseveró.

"Cada vez que hemos tenido que importar energía, hemos perdido un trabajo para un argentino", advirtió el mandatario al encabezar un acto en Casa de Gobierno.

En este sentido, el mandatario volvió a pedirle un esfuerzo a los consumidores. "Necesitamos que aumenten el compromiso y que traten de ahorrar la mayor cantidad de energía posible", concluyó.

Fuente: Infobae