Ed Sheeran hace historia

Los dos nuevos cortes de difusión, 'Shape of You y 'Castle on the Hill', consiguieron entre más ambas , más de 13 millones de reproducciones a nivel mundial en Spotify sólo en las primeras 24 horas de su lanzamiento.

Hasta hace unos días, la marca la tenía One Direction con su 'Drag Me Down', que en 2015 superó los 4.700.000 de escuchas.

Además, Ed logró colarse en el primer y segundo puesto de la lista de éxitos de Reino Unido con los dos adelantos de su próximo trabajo discográfico tras pasar un año prácticamente desaparecido.