La Conmebol postuló a tres argentinos para ocupar cargos en la FIFA

La Conmebol postuló a tres argentinos para ocupar distintos cargos en las diferentes comisiones que integran la FIFA . Ellos son Armando Pérez(presidente del Comité de Regularización), el ex futbolista Javier Zanetti y el médico Donato Villani . Pérez fue propuesto para representar a las asociaciones miembro en la Comisión del Estatuto del Jugador; Zanetti, para la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol, y Villani para la de Medicina. El Consejo de la FIFA definirá quiénes ingresan a los nuevos organigramas en la reunión de hoy; después de ser seleccionados, todos los aspirantes deberán aprobar la prueba de integridad de la FIFA.

En total, el fútbol sudamericano opta a 14 puestos en las distintas comisiones de la FIFA. Entre los nombres más destacados postulados por la Confederación Sudamericana se destacan la futbolista brasileña Marta, el ex lateral Cafú, el ex entrenador chileno Arturo Salah (propuesto para la comisión de desarrollo), los colombianos Francisco "Pacho" Maturana (DT) y Óscar Ruiz (árbitro), y los uruguayos Gregorio Pérez (entrenador) y Jorge Larrionda (ex árgbitro). Un detalle: el colombiano Ramón Jesurum, presidente de la federación de fútbol de ese país, se postuló para su tercer cargo (integrante de la comisión de Gobernanza). Ya es vicepresidente de la Conmebol y reemplaza en la FIFA al argentino Luis Segura como representante en el Consejo hasta mayo de este año. Pero además integra la preside la comisión de Stakeholders (accionistas del fútbol), posiciones para los que fue votado en el último congreso de la entidad, celebrado en México en mayo del año pasado.Integrar una comisión no implica gozar de un sueldo fijo. De acuerdo con el último informe de finanzas de la FIFA, publicado en marzo de 2016, cada miembro de esos órganos recibe un viático de US$ 250, además de los pasajes y la estadía.

