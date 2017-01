La drástica e inesperada decisión de Nazarena Vélez

La polémica separación de Federico Bal y Barbie Vélez , con denuncias cruzadas por violencia, generó una drástica decisión de Nazarena Vélez . Luego de un año complicado y cargado de trabajo, la actriz decidió abandonar la actuación. "Decidí que este va a ser mi último año como actriz y voy a empezar a producir nuevamente", confesó, y explicó con paciencia los motivos.

"Esto (por el escándalo de Barbie) me afectó muchísimo. Decidí no hacer nunca más gira, porque la verdad que me torturó estar haciéndola y escuchar a mi hija llorando por el teléfono. Dije: 'Basta, no me voy a ningún lado, lejos de mis hijos'", sostuvo en Intruso (América, a las 13.30).

Al parecer, la decisión de Nazarena no tiene vuelta atrás. "Yo me quiero correr del mundo del espectáculo porque necesito estar 100% en mi casa", afirmó. Y agregó: "No me perdono no haber estado en mi casa. Hay muchas cosas que no me perdono, como no haberme dado cuenta de lo que le estaba pasando a mi hija. Quiero quedarme acá, laburar acá, estar al lado de los nenes".

Vélez, que protagoniza Humor a La Fontanarrosa junto a Atilio Veronelli en el Teatro La Casona, planea dar un paso al costado cuando termine su vínculo con ese espectáculo. "Desde marzo quiero dedicarme a la producción. Abandono mi carrera como actriz. Todo. No me interesa nada", sentenció. Y cerró: "Ya hice todo lo que tenía que hacer. No tengo ningún sueño ni asignatura pendiente. La única que tengo es tratar de ser una buena madre".