Alejandro Pucheta sobre la pelea de Candela y Barbie: "Si fue así lo que pasó, no la deja bien parada a su amiga"

"Como papá, me apena que Barbie esté mal. Creo que fue un malestar del momento y ahora está muy bien. Barbie tenía que volver el 5 de enero (de Punta del Este). Ponele que ella se vino el 3 y el 2 me llama a la noche Nazarena diciéndome: '¿Podés mañana ir a buscar a Barbie?'. La fui a buscar, vino muy triste y en todo el camino casi no habló. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que no quería hablar, le dije si quería ir a almorzar o a tomar algo relajarse. 'No, papá, no tengo ganas', me dijo. Vino llorando durante todo el camino hasta mi casa en Quilmes", aseguró Alejandro en "Infama".

"Noto que se rompió esa relación", agregó. Con respecto al motivo que desató esta pelea entre las chicas, el papá de Barbie explicó: "Si fue así lo que pasó (una pelea por un hombre), no creo que la deje bien parada a Candela o a cualquier amiga que haga algo así. Se que Barbie la quiere muchísimo, como Candela la quiere muchísimo a Barbie. Esto es como cuando tu pareja te engaña, el cariño no se va de un día para el otro. El amor está".