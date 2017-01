Anuncian el acuerdo para impulsar la producción en Vaca Muerta

El Gobierno Nacional firmó un acuerdo con la provincia de Neuquén, las empresas y los sindicatos petroleros para impulsar la producción de gas no convencional en el área de Vaca Muerta.



El acuerdo establece que el Estado Nacional garantizará hasta 2020 un precio mínimo a los productores de gas, extendiendo el Plan Gas. Además, invertirá en obras de vialidad y de ferrocarriles para mejorar la logística del sector.



Por su parte, Neuquén se compromete a no aumentar los impuestos y a mejorar la infraestructura vial en la región.



Por otro lado, las empresas que participarán de la extracción de gas en Vaca Muerta (YPF, Total, Pan American Energy, Chevron, Shell y Dow) se comprometerán a planes de inversión que, combinados, llegan a 5.000 millones de dólares en 2017 y a 15.000 millones de dólares por año desde 2018.



Mientras que los sindicatos aceptan incluir mejoras de productividad en sus convenios colectivos.



El Gobierno, al anticipar el acuerdo, puso de relieve que llevó varios meses de negociaciones e inaugura una nueva era en la historia de la energía argentina.



Destaca que no sólo llevará crecimiento económico a la provincia de Neuquén, sino que permitirá a las empresas y los hogares argentinos aprovechar esta energía abundante y más económica. El acuerdo también muestra el éxito de la iniciativa del Gobierno de sentar en la misma mesa a todos los actores y comprometerlos en el desarrollo de su sector, destacó.

