Maradona criticó a Messi por su ausencia en la gala The Best: "Me decepcionó"

Diego le apuntó a La Pulga por no haber asistido a la entrega del premio al mejor jugador del 2016, que ganó Cristiano Ronaldo. “Mirándola por televisión no la pelea nadie”, disparó

Diego Armando Maradona se refirió a la ausencia de Lionel Messi en la entrega del premio The Best, que otorga la FIFA al mejor jugador del 2016 que ganó Cristiano Ronaldo. El ex entrenador de la selección argentina fue muy duro con La Pulga.

"No sé por qué no vinieron los de Barcelona, creo que Leo (Messi) estando acá la peleaba más que quedándose. Me decepcionó que no viniera porque de acá sí la podía pelear, mirándola por televisión no la pelea nadie", disparó Maradona a la televisión española.