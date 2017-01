Reapareció Chano Charpentier tras la internación: "No quiero ser ídolo, los ídolos terminan muertos"

El pasado fin de año no fue el mejor para Chano Moreno Charpentier: fue internado de urgencia en el Sanatorio Finochietto por un cuadro de "cefalea intensa, deshidratación, hipertensión arterial y confusión". Tras permanecer cuatro días hospitalizado, recibió el alta el pasado martes 3 de enero. Hasta el momento, no había hablado con la prensa sobre este episodio.

El lunes pasado fue a ver el recital de Axel en Mar del Plata y, además de agradecer a su madre por pasar Año Nuevo con él en la clínica, dijo: "No quiero ser un ídolo. Los ídolos terminan muertos y yo quiero estar vivo y estar bien, y que mi familia me cuide". Además, aseguró que llegó a la Costa manejando. "Haceme el (test de) alcoholemia si querés", le dijo al cronista de Crónica TV que lo entrevistó.

"Soy un pibe al que le cuesta relacionarse", se sinceró, y agregó que no tiene mánager ni asistente de prensa: "Es como empezar de cero". Se mostró muy agradecido con sus fans por el éxito que tuvo su tema solista, Carnavalintro: "Obvio que Tan Biónica volverá, yo no quería ser solista, grabé esa canción llorando. Nunca había grabado una canción sin que mi hermano no esté produciéndome".

Voy a tener que pedir mucha ayuda para hacer mi disco. Lo único que tengo es buena onda y ganas de darle linda música al país", dijo el cantante. "Soy un cantante que aprendió unos trucos, una persona normal, falible, honesto, amoroso y deshonesto muchas veces, me mando cagadas", concluyó.