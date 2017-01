Romina Gaetani, ¿embarazada de 8 semanas?

El rumor de que Romina Gaetani (39) estaría embarazada de Oscar Righi (56), su pareja desde hace algo más de cuatro años, circuló con fuerza en las redacciones y se potenció por una foto en la que se la ve con una incipiente “pancita”.

Gerardo Rozín habló sobre la posible dulce espera , y la morocha contestó: “Casarme no es algo que me interese, no creo en la Iglesia. Haría una ceremonia a mi estilo”. Así, el conductor subió la apuesta e indagó si lo haría en 2017: “¿Para este año? ¿Con Oski, como somos los dos, así de disparatados? Todo puede ser”.