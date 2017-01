Trenes: Dietrich prepara la compra de 174 formaciones ferroviarias

En este proceso es que la cartera tiene previsto la compra de 174 Unidades Múltiples Eléctricas (EMU) –que son formaciones como las que hoy recorren el Mitre y el Sarmiento– y para ello realizará tres reuniones en los próximos quince días denominada data-room.



El monto de la operación aún no está especificado pero, se puede tener una relación respecto a lo que significa la operación teniendo en cuenta que el ex ministro Florencio Randazzo compró 25 formaciones de 8 vagones para la línea Sarmiento y 30 formaciones de 6 vagones y 4 locomotoras para la línea Mitre en febrero de 2013 por casi 550 millones de dólares.



Según explicaron desde la cartera a El Cronista esto es "una instancia de intercambio previa al proceso propiamente dicho de licitación, que se realiza con el objetivo de mejorar los aspectos técnicos de los pliegos finales".



El RER que está planificado para los próximos siete años es una obra de ingeniería que permitirá conectar todo el sistema ferroviario del AMBA, con su aspecto icónico que prevé una estación de transferencia bajo el Obelisco que unirá los trenes Mitre, San Martín y Belgrano.



En la Resolución 8 - E/2017 publicada ayer que lleva la firma del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se incluyen tres anexos. El primero de ellos es el proyecto de pliego y especificaciones técnicas y pliego de bases y condiciones.



El llamado es internacional y en los requisitos plantea montos de patrimonio y facturación que dejan afuera a los operadores regionales. En el caso de los requisitos se les pido un patrimonio de u$s 120 millones durante los últimos tres año y una facturación de u$s 200 millones durante el mismo período de tiempo.



En el caso de las UTE, camino que podría elegir alguna empresa de capital nacional, el cumplimiento de los requisitos mínimos de patrimonio neto y facturación exigidos a las empresas asociadas se determinará sobre la base del monto que aporta cada integrante, en proporción a su porcentaje de participación.



Un punto que no figura en el modelo del contrato de licitación que se extendería por los próximos siete años una vez realizada es el beneficio de Compre Nacional, un punto que vienen reclamando sectores como el de los fundidores.



El nuevo sistema "permitirá tener mejores frecuencias y más servicios para los casi 1,5 millones de pasajeros que viajan en tren todos los días", explicaron desde el Ministerio.



"Este procedimiento de data room fue utilizado por Transporte en mayo del año pasado para el análisis de los anteproyectos de la estación subterránea en Constitución, obra prevista también dentro del marco de la RER, y fue un procedimiento habitual en otras áreas del Gobierno Nacional, con el fin de transparentar los procesos licitatorios y mejorar la calidad técnica de los proyectos", agregaron desde el Ministerio.



El formato de contrato establece que la jurisdicción respecto a todos los efectos legales de la Contratación "serán competentes los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Fuente: Cronista