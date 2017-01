Messi no va a la premiación de la FIFA

El crack se quedará en España entrenando y no asistirá a la gala del premio The Best.

Lionel Messi no asistirá hoy a Zurich a la gala de la FIFA en la que se entregará el premio The Best al mejor futbolista del 2016, con lo que se descarta que Cristiano Ronaldo será el ganador como ya ocurrió la semana pasada con el Balón de Oro que entregó la revista France Football.

Barcelona tomó la decisión de que ninguno de sus futbolistas asista a la premiación de la FIFA teniendo en cuenta que el próximo miércoles se jugará la revancha ante el Athletic Bilbao por la Copa del Rey. Entonces tampoco estarán Andrés Iniesta y Neymar.

"Con el objetivo de priorizar la preparación del partido del miércoles contra el Athletic Club, el FC Barcelona ha decidido que los jugadores reconocidos en la Gala The Best FIFA Awards, que se celebra esta tarde en Zúrich, no se desplacen", comunicó el club a través de su sitio web y redes sociales.

Messi se quedará entrenando en Barcelona junto con el resto de los compañeros y será el presidente del club el único que viaje para participar de la gala.

En las últimas horas se había filtrado que Cristiano Ronaldo sería el ganador de la votación entre los jugadores y técnicos de los seleccionados más periodistas de disntintos países.

Ronaldo ganó todo en 2016: Champions League y Mundial de Clubes con Real Madrid y Eurocopa de selecciones con Portugal.