Lizy Tagliani: "Me encantaría adoptar"

"Sí, antes pensaba que no, que no iba a poder, pero me da la sensación que hoy estoy súper preparada", exclamó en el programa de La Chiqui. En ese sentido, explicó que aún no avanzó para cumplir ese sueño por la burocracia que implica iniciar los pasos legales para adoptar.

"No empecé ningún trámite, eso es lo que me cuesta", sostuvo Lizy. "Sí, entiendo, Marcelo Polino hace muchos años que está en lista de espera", opinó Mirtha.

"Tengo ganas de ayudar a alguien, de devolver lo que la vida me dio a alguien", sentenció la humorista sobre su asignatura pendiente.