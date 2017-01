Fiscalía tiene un video de Netanyahu intercambiando favores con un empresario

El diario Haaretz y el Canal 2 de televisión publicaron que los fiscales que investigan al premier tienen entre sus pruebas una grabación de audio, en la que se escucha al editor del periódico Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes, ofrecerle a Netanyahu apoyar su figura política a cambio de importantes beneficios y favores.



Según los medios, fue Mozes quien grabó a Netanyahu proponiéndole un acuerdo para mejorar la cobertura mediática del primer ministro.



El diario Yedioth es el principal competidor del matutino gratuito Israel Hayom, propiedad del multimillonario judío estadounidense, Sheldon Adelson, y amigo cercano de Netanyahu, destacaron los dos medios que publicaron la presunta grabación.



No se sabe mucho sobre la investigación de la Fiscalía contra el primer ministro.







Según versiones periodísticas, desde hace medio año la Fiscalía investiga lo que se conoce como el Caso 2000, un expediente que contendría la sospecha de que Netanyahu y algunos de sus familiares habrían recibido importantes regalos de al menos dos empresarios, uno israelí y otro extranjero.



De confirmarse esto, el premier israelí podría ser acusado de los delitos de fraude, ruptura de confianza y aceptar ilegalmente regalos.



La lluvia de rumores se torno más seria cuando el primer ministro fue sometido a dos interrogatorios policiales en apenas una semana. El primero de tres horas el lunes pasado, el segundo de cinco horas el jueves.



Netanyahu no niega haber recibido regalos, pero sostiene que se trataron de obsequios normales entre amigos.



"Veo el espíritu de celebración en los estudios de televisión...Esperen para celebrar, no se apuren" advirtió, siempre desafiante, el premier ante sus correligionarios la semana pasada, poco antes de ser interrogado por la Policía la primera vez.



"Pueden seguir lanzando globos de prueba llenos de nada al aire -aseguró, hablándole a sus detractores-, nosotros seguiremos dirigiendo el Estado de Israel".



Pese a que no se conocen las pruebas que posee la Fiscalía General contra el premier, sí se sabe que ya testificaron en la investigación alrededor de 50 personas.

