Duro discurso de Meryl Streep contra Donald Trump en Golden Globes

Los los que estamos en esta sala pertenecemos a dos de los sectores más vilipendiados de la sociedad americana ahora mismo, pensadlo: Hollywood, extranjeros y la prensa", dijo en su discurso Meryl Streep durante la recepción del premio honorífico Cecil B. DeMille que le entregó la Academia en la ceremonia de los Globos de Oro 2017.

Sin mencionarlo, la actriz cargó duramente contra el presidente electo Donald Trump. El discurso de Meryl Streep fue enérgico y emotivo. La galardonada realizó un breve repaso sobre la vida de algunos de los presentes en el Beverly Hilton Hotel en Los Angeles, recordado que Hollywood se nutre de talentos venidos de fuera. "Si echan a los extranjeros solo veremos fútbol y artes marciales", señaló Meryl Streep y fue ovacionada.

La ovación fue aún mayor cuando la actriz recordó el incidente en el que Donald Trump se mofó de Serge Kovaleski, un periodista discapacitado, en noviembre de 2015. El actual presidente electo de Estados Unidos se burló de la forma de hablar y de la apariencia del reportero, que ha trabajado en The Washington Post y en The New York Times. Este segundo diario ha contactado con Donald Trump, quien no se ha mostrado sorprendido por las declaraciones de Streep, que ha calificado como "ataques de los liberales del cine". El presidente electo negó ante el NYT que se hubiera burlado alguna vez del periodista.

A continuación, la actriz, reconocida en los Oscar por sus interpretaciones en The iron lady o Sophie's choice, defendió la necesidad de una prensa libre, que saque a la luz las historias y los escándalos de los poderosos, para que estos respondan a sus actos. "Tenemos que apoyar a los periodistas porque los necesitaremos", dijo. Meryl Streep terminó su discurso recordando a Carrie Fisher, la princesa Leia, la actriz protagonista de Star Wars y que falleció recientemente junto a su madre Debbie Reynolds, homenajeada también durante la gala.