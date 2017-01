La Turquía laica bajo amenaza

“Me gustaría ir a España, aquí ya no hay nada que hacer”, explica Ozkan, uno de los amables camareros del restaurante 5 Kat (Beşinci Kat o La quinta Planta). Esta recóndita joya en el barrio de Taksim es uno de los lugares de reunión de la élite secular turca y de extranjeros en Estambul. Su lema desde que abrió hace 20 años es “Para quienes tienen estilo, gusto y una mente abierta”. En su terraza, decorada con espejos art-déco y geranios, suena Frank Sinatra o Édith Piaf, y se pueden degustar sofisticados cócteles y cocina internacional mientras se disfruta de la majestuosa vista del Bósforo. El puente del 15 de Julio, que une Europa y Asia, brilla con sus luces nocturnas. En la base de sus pilares en la orilla europea casi se puede distinguir el club Reina. Es jueves por la noche y el 5 Kat está inusual y completamente vacío.

“Estamos pensando en cerrar una temporada, por precaución”, explica Ozkan, que estaba trabajando aquí en la noche de Año Nuevo. “Supimos del atentado, los clientes también, un 80% de ellos eran extranjeros: británicos, italianos, búlgaros. Decidieron quedarse y seguir disfrutando de la noche”. Es la actitud de los que resisten, de los que no se quieren amedrentar y abandonar un tipo de vida del que la Turquía secular de Atatürk se ha sentido orgullosa durante casi un siglo.

A pocos metros de distancia, el bar Bonema, con su cerveza barata y su terraza en una callejuela peatonal, resiste a las amenazas de hostigadores portando banderas turcas que desde el golpe fallido de julio merodean esta zona cerca de la avenida Istiklal donde se consume alcohol: “Los seguimos ignorando, hacemos como que no los vemos, esa es nuestra actitud. No hay que tener miedo”, explica a este diario Said, que al igual que el resto de empleados y socios del local es kurdo.

Los turcos laicos se sienten amenazados no sólo por las políticas conservadoras del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sino ahora también por los ataques terroristas del Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés), como demuestra el ataque al club Reina, que causó 39 muertes. El atentado fue precedido por columnas incendiarias en diarios afines al AKP y mensajes de las autoridades religiosas contra la celebración de cualquier festividad navideña como opuesta a los valores religiosos musulmanes. El presidente Erdogan tardó tres días después del ataque al Reina en asegurar a sus ciudadanos que ningún modo de vida está siendo amenazado en su país.

Este modo de vida que combina lo occidental con lo oriental, instaurado por Mustafa Kemal Atatürk en 1923, podría estar en vías de extinción debido a la presión de la otra Turquía, el 50% religioso que sigue votando por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, en el poder desde 2003) del actual presidente Recep Tayyip Erdogan.

El problema lo resumía así esta semana en The Washington Post la columnista turca Ezgi Başaran: Los seculares turcos nunca se han sentido tan solos ni atacados. “Decir que la elite secular se siente amenazada es un poco fuerte. Creo que cada vez se sienten más aislados e incómodos. Se están preguntando si el Estado los va a proteger, si van a ser tratados como el resto de ciudadanos de la República Turca”, explica a este diario el académico Kemal Kirişci, de la Brookings Institution.

El académico deja un margen de duda sobre si el actual gobierno ha promovido esta situación: “Me gustaría pensar que no lo están haciendo de forma sistemática, sino abordando un problema doméstico que tiene por objetivo unir a bases electorales nacionalistas e islamistas en preparación del crucial referéndum para cambiar la Constitución y dar mayores poderes al presidente. Y con este objetivo están provocando de forma no intencionada estas consecuencias”.

En Turquía, el ISIS se ha centrado en atacar dos objetivos: kurdos seculares y turcos seculares, como demuestran los ataques en Suruç, en Ankara y en Gaziantep. Pero desde que Ankara empezó en verano a atacar posiciones del ISIS en el norte de Siria y a acercar posiciones con Rusia, la estrategia de los terroristas incluye también grandes grupos de seculares y extranjeros, como el ataque en junio al aeropuerto de Estambul y ahora el club Reina.

Erdogan, que suele ofrecer tres discursos diarios televisados, tardó tres días en salir a la luz pública tras el atentado del club Reina y asegurar a su población de que ningún estilo de vida estaba siendo amenazado, refiriéndose a los seculares, algo que no hacía desde 2011, cuando empezó a tasar bebidas alcohólicas y aplicar políticas cada vez más conservadoras.

Kirişci cree que Erdogan “estaba reconociendo la incomodidad que se vive en la sociedad. Estoy seguro de que alguien en su entorno está indicando este problema, y tiene que hablar así si realmente quiere que la nación esté unida frente a ataques terroristas”.

Pero lo que aquí se conoce como “turcos blancos” hace tiempo que no se sienten seguros. El fin de las protestas de Gezi en 2013 ha generado un goteo de jóvenes liberales que abandonan el país con becas europeas o cualquier otra excusa. El sociólogo Umut Özkirimli, que desde 2011 trabaja en la universidad sueca de Lund, explica que si entonces recibía un par de peticiones de estudiantes turcos para estudiar en Suecia, este año la cifra se ha disparado a diez por semana. La mitad de ellos son jóvenes “seculares que no ven futuro en su país y quieren irse”.

Kirisçi indica también grupos de intelectuales al final de sus carreras que buscan un lugar seguro en el sur de Europa. El dato lo confirman fuentes del Instituto Cervantes en Estambul: en el último año se ha duplicado el número de estudiantes entre la élite secular.

Fuente: El País