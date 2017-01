Exministro K se mostró a favor del recorte en PAMI: "Hay una utilización no solidaria"

El exministro de Salud del kirchnerismo Ginés González García consideró hoy que no es "mala" la decisión del PAMI de dejar de entregar medicamentos gratis a quienes cuenten con una prepaga, posean un auto de menos de 10 años o más de un inmueble, al advertir que hubo una "sobreutilización" de fármacos que "no es solidaria".

"PAMI tiene un sistema extraordinariamente generoso desde el punto de vista de la cobertura", sostuvo Ginés y remarcó que "ha habido una sobreutilización que no es solidaria, de gente que tiene recursos y pide que le cubran el 100 por ciento".

Para el exfuncionario kirchnerista, "una cosa no solidaria es que quien puede afrontar una pequeña porción del pago del medicamento se presente como si fuera una persona sin ingresos a tener una cobertura el 100 por ciento".

En declaraciones a Radio 10, González García avaló que el Estado deje de otorgar medicamentos gratis a "las personas que pueden pagar algo, un porcentaje pequeño", al subrayar que "no tiene sentido si tienen un avión".

"Si la medida va a ser efectiva en un sentido de ahorrar dinero, no lo sé, pero si está acompañada de un uso racional del medicamento, no me parece mala", enfatizó. "No es plata que salga de un fondo que se mantiene y renueve, sino que sale de lo que hay para pagar el resto de las cosas de las personas", recalcó.

Pese a considerar la gestión del Gobierno "mediocre" en "términos generales" y "espantosa" respecto del Ministerio de Salud, dijo ser "cuidadoso" sobre esta medida, al reiterar que es "injusto" con quienes lo "necesitan" que se utilicen los medicamentos "de más y especulativamente".

Fuente: Perfil