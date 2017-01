El tre-men-do papelón de Pampita en Punta del Este

A la modelo le alquilaron una mansión en el Uruguay con la condición que la abandonara antes de la tradicional fiesta de una bodega y si bien en un primer momento aceptó, después hizo lo imposible por quedarse pero no lo logró y se fue indignadísima.

Ninguna de las celebrities que veranea en el Este quiere perderse la fiesta de Chandon, a la que consideran como una pantalla ideal para mostrarse. Asistir es, para el imaginario de muchos, un sinónimo de 'pertenencia' a una suerte de 'círculo selecto y exclusivo' para vaya uno a saber qué.

Lo cierto es que hace ya 4 veranos que se lleva a cabo y los famosos se matan por asistir. Este año, la firma alquiló con mucha anticipación Villa Nautilus, la misma casa que Pampita se empeñó en ocupar para disfrutar sus primeras vacaciones oficiales con Pico Mónaco.

En diciembre, la modelo insistió hasta el cansancio y logró ocupar la propiedad situada en la Boyita del 2 al 6 de enero sabiendo que debería liberarla para el evento sin excepción.

Pero a medida que se acercaba el día, Pampita no quiso saber nada con dejar el lugar por lo que intentó negociar con Chandon. ¿Qué ofreció a cambio? Ser anfitriona del evento, algo que además le daría un status diferente entre los veraneantes. Pero la marca no quiso saber nada con su idea y la intimó a retirarse. Indignadísima, se fue de muy mala gana y pegó el faltazo en la gran fiesta... ¿la habrán extrañado? Todo parece indicar que no.