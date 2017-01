Estados Unidos reforzó sus bases de la OTAN en Europa en medio de una escalada de tensión con Rusia

El primer día de desembarco, en el puerto alemán de Bremerhaven, se da 24 horas después de que el jefe de Inteligencia estadounidense, James Clapper, acusara formalmente a Rusia de haber hackeado las cuentas de email de la cúpula demócrata para influenciar en las elecciones presidenciales de noviembre pasado a favor del magnate inmobiliario Donald Trump.



Clapper entregó al Comité y el presidente, Barack Obama, un informe que sostiene sus afirmaciones, y señaló que el lunes se hará público.



Trump recibió hoy el mismo documento y se reunió luego con los representantes del servicios de Inteligencia.



"Tuve una reunión constructiva con los líderes de la comunidad de Inteligencia", afirmó Trump en un comunicado oficial en el que reiteró su creencia de que "no hubo absolutamente ningún efecto en el resultado de las elecciones, incluyendo el hecho de que no hubo alteraciones en las máquinas de votación".



En una entrevista publicada hoy por el New York Times, Trump había calificado de "caza de brujas" las denuncias presentadas por Clapper, el subsecretario de Defensa para Inteligencia, Marcel Lettre, y el director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Mike Roger.



"Salieron muy mal parados de las elecciones. Gané más condados que Ronald Reagan (...). Están muy avergonzados. En cierta medida es una caza de brujas. Y están enfocados en esto", dijo Trump.



Además, se quejó de la falta de transparencia del Comité Nacional Demócrata (DNC) por negarse a permitir que el FBI acceda a sus servidores informáticos.



"El Comité Nacional Demócrata no les deja ver los servidores. ¿Cómo puedes estar seguro de que ha habido un ciberataque cuando ni siquiera has podido acceder a los servidores?", se preguntó el presidente electo.



Según Trump, "es una caza de brujas política", porque “China, hace relativamente poco, hackeó información del gobierno", pero "nadie ni siquiera habla de eso".



"Dicho todo esto, no quiero que haya ningún país que lance ciberataques contra el nuestro. Han hackeado la Casa Blanca. Han hackeado el Congreso. Somos la capital mundial del hackeo", agregó el empresario en declaraciones al diario.



Mientras algunos senadores republicanos críticos de Trump, como el veterano John McCain, se sumaron a las acusaciones de Clapper contra Rusia, el senador tejano Ted Cruz le bajó el tono a las denuncias.

"No existen pruebas" de un hackeo ruso, sentenció ayer Cruz y acusó a los demócratas de "hacer cualquier cosa" para deslegitimar la victoria de Trump.



De hecho, varios legisladores demócratas intentaron hoy invalidar la victoria del empresario, pero el Congreso la confirmó.



Los detalles del informe que presentó Clapper se desconocen; pero encendieron las alarmas a dos semanas de que llegue a la Casa Blanca un presidente que ha expresado sus simpatías por el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin.



Los emails hackeados revelaron que la cúpula del Partido Demócrata boicoteó al rival de Hillary Clinton en las internas, Bernie Sanders, y expusieron las contradicciones entre el discurso de la candidata oficialista y sus acciones.



El revuelo provocó la reacción de Obama, quien acusó de espionaje y expulsó de Estados Unidos a una treintena de diplomáticos rusos, en una acción que el equipo de Trump consideró una estrategia para "arrinconar" al magnate inmobiliario antes de su llegada a la Casa Blanca.



El envío de refuerzos militares a Europa Central y Oriental se da en el marco de la operación de la OTAN "Atlantic Resolve", iniciada en marzo de 2016, en plena escalada de las tensiones por las diferencias surgidas entre las dos potencias en torno a la guerra en Siria, donde apoyan a bandos contrarios.



Pero coincide con las denuncias de los republicanos acerca de que la actual administración busca socavar los vínculos con Rusia, luego de que Trump expresara su deseo de estrechar lazos con Moscú.



Los primeros tanques, camiones y vehículos todotorreno ya llegaron a Alemania y está previsto que desde hoy hasta el domingo lleguen otros dos barcos cargados de armamento.



Todo el arsenal está destinado a la vecina Polonia, una de las repúblicas que formaba parte del bloque soviético durante el período de Guerra Fría (1945-1989).



"Entre el 7 y el 16 de enero partirán cada día tres trenes con equipamiento militar", detalló un vocero del mando del Ejército alemán en el estado federado de Brandeburgo, en declaraciones a la radiotelevisión regional NDR.



Los más de 2.500 vehículos militares serán transportados por ferrocarril en 900 vagones, y la mayoría de los más de 4.500 efectivos estadounidenses que serán desplegados en el marco de la operación llegarán a Polonia en avión, agregó la misma fuente, según la agencia de noticias EFE.



El ministro de Defensa polaco, Antoni Macierewicz, confirmó en declaraciones a la televisión pública polaca TVP la llegada de un batallón blindado estadounidense, con más de 4.500 militares, que serán desplegados en cinco puntos distintos del país.



Por su parte, la radio polaca informó que los soldados ya habían llegado a Alemania y que hoy comenzaría el desembarco del equipamiento, que también será desplegado en Lituania, Letonia, Estonia y Rumanía.



En medio de la movilización de material bélico, grupos pacifistas alemanes convocaron para mañana una marcha para protestar contra la "provocadora" presencia militar estadounidense en Europa.

