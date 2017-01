Tal como manifestó en la sesión extraordinaria que tuvo lugar en el Concejo Municipal el día de ayer, el edil volvió a reclamar por la mala política del departamento Ejecutivo respecto al podado y plantación de nuevos árboles.

"El tema de los árboles es una de las grandes causas de los temores que tiene la gente cuando se viene estos fenómenos. Ya vinimos advirtiendo en ciertos sectores puntuales de la ciudad como calle Colón, calle Alvear, y otros lugares donde personalmente me he ocupado de hacer a la gente el trámite para la extracción del árbol...y a pesar de tener el pedido hecho se han caído árboles que tenían que haber extraído y no lo hicieron durante el año".

Respecto a los gastos que el Departamento Ejecutivo estima serán necesarios para reparar los daños ocasionados por las tormentas que azotaron a la ciudad, el Edil aprovechó la oportunidad para volver a reclamar por la implementación de un tribunal de cuentas.

"Yo no voy a confiar en que Amalia Galanti le vaya a controlar los números a Castellano", sentenció el Concejal del PDP.