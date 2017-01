¡Estalló el verano! 6 diosas derritieron las redes, todas a la vez

También desde Uruguay, pero en playa Brava, Andrea Bursten se anima a las fotos sensuales. No es una selfie sugerente, no está en topless ni improvisa una pose sexy, sin embargo con una diminuta bikini muestra su sensualidad natural. Días atrás escribió en Twitter "No vengan a Punta del Este, en serio, ¡no hay más lugar!" junto a una foto del tránsito colapsado. Luego de ver estas fotos, muchos querrán ir para allá.