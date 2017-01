La foto de Viviana Saccone a los 48 y sin ninguna cirugía

Viviana Saccone transita un momento pleno de su vida. Con una gran trayectoria como actriz y con muchos éxitos en su valija, disfruta a pleno de sus 48 años y de la relación que mantiene hace varios años con un hombre 25 años menor. Sin tapujos, se muestra el bikini y al natural en la playa. Según ella, nunca pasó por el quirófano y, por el momento, no piensa en hacerlo. De hecho, reniega de aquellas mujeres que abusan de las intervenciones quirúrgicas.

“Hay mujeres que se desfiguran en pos de estar más lindas. Aunque otras se hacen algún retoque y quedan espléndidas. Yo todavía no quise hacerme nada. No sé cómo será en unos años. Por el momento, estoy más preocupada y ocupada por otras cosas… tengo la edad que tengo. Si quisiera mantenerme joven, me vería como una mujer grande que quiere sacarse años”, disparó Viviana Saccone.

En este marco, reveló cómo hace para mantenerse en forma: “Como sano porque quiero. Aunque cada tanto si estoy apurada, pruebo la comida rápida. Y me gustan las harinas pero me alimento balanceado. Hago yoga, y me debo a mi dermatóloga”, finalizó Viviana Saccone.