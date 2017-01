Se te escapó China! La respuesta sin filtro de la China Suárez

En medio de la nueva película llamada Sing, la China Suarez, que tuvo una participación dándole su voz a uno de los personajes, dio una entrevista para promocionar el nuevo film junto a Leo Sbaraglia.

El periodista Javier Ponzone fue quien realizó la entrevista y la consultó sobre su mejor y su peor casting, a lo que la China Suarez contesto sin filtro: “No sé si el peor o el mejor casting… yo siempre siento que lo hago mal. Siempre salgo y digo, ‘lo hice para el ort..’. ¡Uy, perdón!”.

Y después entre risas agregó: “Lo cortan. Bueno, lo hice muy mal. Pero siempre siento que lo hice mal pero bueno, a lo mejor al director le gustó y uno nunca sabe lo que están buscando entonces uno hace lo que puede y después quedás o no quedás”.

Por último, la China recordó su carrera en la televisión y habló de sus primeros pasos en la pantalla grande: “Al haber empezado de más chicos, no tuve por ahí que hacer demasiados casting porque el primero fue Rinconcito de luz y quedé… y después Cris Morena te va llamando porque te conoce, Polka lo mismo. En cine sí me empezó a tocar, obviamente, porque no tenían idea de quién así que tuve que empezar a hacer más casting pero está bueno”, cerró.