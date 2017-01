Primer fallo a favor de un nieto recuperado para que mantenga su apellido adoptivo

El matrimonio que adoptó al niño -José Bacca y Cristina Mariñelarena- no tenía vínculos con el terrorismo de Estado. Según declaró el propio Hilario, en el juicio al que fueron sometidos sus padres, ellos no estaban al tanto del horror que vivía la Argentina por aquellos días. Además, denunció que la agrupación H.I.J.O.S. lo "persiguió varios años". "Me aprietan, me aprietan hasta que un día les digo: hagan lo que tengan que hacer pero yo voluntariamente no tengo interés de ir a buscar nada de esto".