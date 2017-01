El Rotary Club centra la ayuda solidaria en Rafaela

Eduardo Duverne es socio rotario responsable del Centro de Distribución Rotary Club Rafaela Oeste -Saavedra 313-, "desde hace 20 años". Esta mañana, en pleno proceso de recolección de donaciones, nos relató que "en este lugar, todas las semanas preparamos y entregamos a los comedores de la zona periférica bolsones con alimentos".



"La gente de Rafaela es solidaria al extremo", expresó, y por eso "la respuesta es excelente". "Ayer (miércoles) han venido y han traído una gran cantidad de elementos: ropa, zapatillas, alimentos no perecederos, lavandina, pañales, detergente, harina, azúcar, yerba, agua mineral, harina, elementos para higiene y de cocina".



Asimismo, aclaró que se siguen necesitando alimentos y productos de higiene: "Todos los elementos que lleguen son bien recibidos porque la gente está muy necesitada".



Respecto a la distribución, explicó que "se realiza en conjunto con la Municipalidad. El presidente de la Comisión Municipal de Entidades de Bien Público, David Heltner, acordó con los funcionarios que la distribución estará a cargo del municipio, que conoce bien cuáles son los lugares que más lo necesitan".



"El centro de donaciones continuará abierto el jueves por la tarde, el viernes todo el día y si vemos que esto sigue respondiendo, lo tendremos el sábado por la mañana o la semana que viene", informó Duverne. Los horarios serán de 9 a 12 y de 13 a 19 horas. Se continúan recibiendo agua, alimentos no perecederos, leche, ropa y calzado en buen estado.



Sobre el final, insistió en que se siente orgulloso de vivir en una ciudad "muy solidaria, y lo digo con conocimiento de causa, no es la primera vez que trabajamos como centro de donaciones. Estoy a cargo de este lugar desde hace 20 años", agregó con mucha emoción, sin dejar de asegurar que "uno lo hace porque lo siente".