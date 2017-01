LA TORMENTA NOS VA A COSTAR 46 MILLONES DE PESOS

Hoy al mediodía tuvo lugar en dependencias de la Guardia Urbana Rafaelina una nueva reunión de trabajo de la Junta Municipal de Protección Civil, encabezada por el intendente Luis Castellano.



Si bien se abordaron punto por punto todos los frentes de trabajo, se hizo especial hincapié en la situación de las alrededor de 100 familias afectadas por voladuras de techo, destrucción de paredes, desmoronamiento o rebalse de pozos, y otras situaciones críticas.



Si bien la alerta meteorológica cesó por el momento y el tiempo mejoró, los reclamos continúan incrementándose.



Al respecto, el intendente Castellano manifestó: "gracias a Dios anoche no hubo eventos meteorológicos de importancia, y en los próximos días esperamos tener tregua".



Agradecimiento. "Lo que quiero destacar, antes de analizar cada punto, es mi agradecimiento a todos por el trabajo, y pido que por favor se lo transmitan a cada una de las personas que están trabajando en los equipos", solicitó a los responsables de cada área. "La gente nos lo expresa en la calle, cuando salimos a supervisar las labores: el reconocimiento por tanto esfuerzo ante algo contra lo que es difícil pelear, el clima. Por favor, lleven este reconocimiento de mi parte y de toda la ciudad a cada uno de los empleados", insistió.



Asimismo, el primer mandatario expresó su gratitud "a las personas e instituciones que espontáneamente se ofrecen para brindar su ayuda, lo que muestra la faz de la Rafaela solidaria que tenemos".



46 millones. "Y quiero advertir que esto recién empieza: el clima está mejorando, pero los pedidos de ayuda continúan incrementándose; solo esta mañana recibimos alrededor de 300 nuevos reclamos de todo tipo, por cortes de luz, árboles caídos, postes que se están por caer, pozos desmoronados, instituciones que advirtieron recién hoy que sufrieron daños", enumeró.



"El presupuesto se va incrementando, y la necesidad de ayuda de niveles superiores de gobierno es fundamental, porque las espaldas municipales no alcanzan", señaló.



En este sentido, cabe destacar que ya se han elevado al gobernador Miguel Lifschitz y al Ministerio del Interior de la Nación respectivos pedidos de ayuda, con un estimativo preliminar de gasto que ronda los 46 millones de pesos.



"También le pedimos al secretario de Municipios y Comunas de Santa Fe, Carlos Torres, que convoque a los presidentes comunales para tratar el tema de. Fondo de Obras Menores: necesitamos que comience a repartirse rápidamente ese recurso para paliar la emergencia".





Viviendas. El secretario de Desarrollo Social, José Luis Rosetto, y Miriam Villafañe, del área de Vivienda, expusieron: "cerramos los cómputos de los casos más graves, y los camiones ya cargaron las chapas que llegaron de la provincia. Tenemos 30 casos críticos de hogares sin techo, entre 100 con diverso grado de complejidad".



"Pusimos más camiones en la calle. Hoy, los técnicos fueron a evaluar más de 20 cosas, y nos quedan unos 30 aún. Siguen apareciendo complicaciones, menos graves, pero también debemos asistirlas".



"Hoy terminaremos de cubrir los casos más graves y mañana comenzaremos con los que tienen daños parciales. Los 30 casos iniciales nos llevaron más de 300 chapas y 250 tirantes, solo para cubrir esos casos. Aún falta todo lo demás".



"Volvimos a pedir al ministro de Desarrollo Social más ayuda, porque lo que enviaron fue muy útil pero ya fue empleado"



"No hay un sector que requiera más asistencia que otros. Los daños fueron parejos en ese entido, distribuidos en distintos puntos de la ciudad".





Desagües y transitabilidad. "Se mantiene lo pogramado: la ciudad dividida en 4 cuadrantes con 40 equipos trabajando, con la maquinaria necesaria", declaró el secretario de Obras Públicas, Luis Ambort, quien agregó que "contamos con 18 personas del Ejército que trabajan junto con nosotros".



"Se siguen atendiendo los trabajos de iluminación por cables cortados y columnas de alumbrado público caídas (125 columna derribadas y 15 tramos de considerable extensión sin luz). También estamos ocupándonos de los semáforos que quedaron fuera de servicio".



"En las lagunas de retardo no hay inconvenientes, pero detectamos un aumento del caudal, por el agua que comienza a llegar de los campos".



"En cuanto a calles y caminos, comenzaremos a trabajar en el ripio de Tetamantti y Gabriel Maggi; y debemos mejorar el camino al relleno sanitario, para evitar detener el servicio de recolección de residuos".



Servicios públicos y despeje de árboles y ramas. "Comenzó a trabajarse en algunos espacios públicos, ya que el despeje de transitabilidad en las calles está casi completo", manifestó el secretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti. "Los principales bulevares, además de despejados, ya están prácticamente limpios".



Asimismo, el funcionario contabilizó "alrededor de 400 árboles caídos entre los dos temporales, pero el número llega a 700 si consideramos los daños producidos en otros ejemplares que habrá que remover posteriormente".





Sanidad. "La cuesión sanitaria está controlada", manifestó la subsecretaria de Salud, Brenda Vimo. "Se están tomando medidas preventivas y ya comenzamos con las fumigaciones contra mosquitos en los espacios verdes, aprovechando que la lluvia cesó".





El tiempo para las próximas horas. Leonardo Crocetti, jefe de la Estación Meteorológica local informó que "el Servicio Meteorológico Nacional sigue indicando precipitaciones para viernes y sábado, pero en caudales normales para esta época".



"Podremos tener algo de lluvia todos los días, por la nubosidad generada por la humedad del suelo, pero no se prevén grandes precipitaciones".



"Han mejorado las temperaturas, que se espera que sean más frescas, lo cual es bueno. Las presiones siguen bajas pero han comenzado a subir, lo cual también son una buena señal".



"Por ahora no hay alertas. No se prevén vientos fuertes, solo algunos leves".





Reclamo por telefonía. Con la anuencia de los integrantes de la Junta Municipal de Protección Civil, se remitió a la empresa de telefonía que sirve a la ciudad un pedido de mayor celeridad en los trabajos de reparación, que muestran cierto letargo respecto de los avances de otras empresas de servicios.

