Denunciantes de supuestas irregularidades en sorteo de las 132 viviendas esperan novedades de la justicia

Natalia Olmos es una de las personas que estaban inscriptas y que formaron parte del sorteo de las 132 viviendas, y es denunciante junto a otras familias por supuestas irregularidades en el momento de designar las viviendas.

Con respecto al día del sorteo, que se llevó a cabo en el Cine Belgrano en el año 2015, Natalia recordó uno de los momentos en los cuales habría habido una irregularidad: “Hicieron subir a una señora al escenario para elegir valijas para los bolilleros y después que eligió cambiaron de lugar las valijas”.

“La conformación de los grupos no coincidía en el tema de los números ya que las bases del sorteo decían que todos teníamos que tener las mismas condiciones y porcentajes de posibilidad de ganar y en el sorteo que me tocó, el número 4 de viviendas de dos dormitorios, hubo 650 personas contra el otro grupo que tenía 240 personas”.

“Nosotros entre 650 personas sacaron dos ganadores y cuatro suplentes y en el otro sorteo hubo 42 departamentos ganadores, era totalmente injusto y nada equitativo”, manifestó la denunciante.

En ese momento, algunas personas se acercaron al escenario a pedir explicaciones, pero Natalia recuerda que el trato no fue el mejor, “dijeron que había un error en los datos que manejaba Lotería Nacional con los números que manejaba ANSES, que por eso se repetía un dato y no salía el ganador, siendo que las bases y condiciones del sorteo dice que cuando se ve en la pantalla que no asigna beneficiario se tiene que volver a sortear”.

Después de un tiempo de consultar con diferentes personas para asesorarse, por medio de abogados apelaron la causa y hoy está en la Cámara, “estamos esperando novedades y seguimos juntando pruebas, después que apelamos supimos que se apuraron mucho las cosas, la entrega, la construcción de viviendas”.

“Sabemos que las personas que viven en las viviendas tienen problemas de infraestructura, de humedad, y esto la gente lo tiene que saber. Estoy segura de lo que hago porque tengo las pruebas en la mano. Nos dicen ‘son malos perdedores’ pero no es así, me gustaría que la gente sepa cómo son las cosas”.

Por último, Natalia y las demás familias denunciantes piden el video del sorteo, “le pedimos a las autoridades, a ANSES, al banco Hipotecario, al municipio que me hagan llegar y que hagan público el video del sorteo para poder comprobar lo que sucedió”.