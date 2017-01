UN DÍA COMO HOY EN LA HISTORIA

La cantante Janis Joplin nació el 19 de enero de 1943 en Texas, Estados Unidos. Su voz única y su talento excepcional la llevaron a convertirse en una de las estrellas de rock femeninas más importantes de su época. Dio sus primeros pasos en la música durante su adolescencia, manifestando un particular interés en el jazz y el blues. A mediados de la década de 1960 se trasladó a San Francisco, donde se incorporó a la banda Big Brother and the Holding Company. Antes de abandonar el grupo a causa de la presión que recibía por parte del resto de los integrantes, grabaron el disco “Cheap Trills” (1968), que resultó un éxito rotundo. Durante su carrera, interrumpida en ocasiones por problemas con las drogas y el alcohol, formó las agrupaciones Kozmic Blues Band y Full Tilt Boogie Band. Con esta última realizó el álbum “Pearl” (1971), que incluye canciones como “Cry Baby” y “Me and Bobby McGee”. Poco después de las grabaciones del disco, el 4 de octubre de 1970, con solo 27 años de edad, la gran artista fue hallada muerta en una habitación de hotel de Los Ángeles, Estados Unidos.