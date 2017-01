Emergencia Agropecuaria: “Es una cola del Niño”

José Luis Spontón, director del Centro Regional INTA Santa Fe, dialogó con LT10 en el marco de la crisis hídrica que vive la provincia producto de las intensas lluvias. Consultado sobre los daños que ha causado dicho fenómeno, el mismo manifestó que “todavía no podemos estimar pérdidas porque el fenómeno aún no está consolidado. En este sentido agregó que “lo complejo de este clima es que se da de oeste a este y complica porque no solos nos llueve sino que también nos baja el agua de Córdoba”.

Spontón sostuvo, en cuanto a las estimaciones de las producciones afectadas que “el girasol está muy cerca del momento de la cosecha. El maíz es lo que más nos preocupa porque va a tener pérdida de potencialidad de rendimiento.

Sobre la soja, el director del INTA expresó que “ya sabemos que habrá lotes que se van a perder porque se sembró hace 10 días. También hay pérdidas en el cinturón hortícola de Santa Fe. Los daños van a ser importantes”.

Por último, José Luis Spotón remarcó que “estamos padeciendo un resabio del Niño. En teoría, en febrero y marzo este fenómeno iría disminuyendo pero no se descartan más lluvias que compliquen”.

