Para hacer tu vida más fácil y ayudarte a dedicarte un tiempo para ti durante la semana te preparé esta lista de 9 hábitos saludables para tener una excelente semana:

1. Explora diferentes formas de beber agua durante el día

Llena una botella con agua simple y añade rodajas de las frutas fruta que más te gusten, mis favoritas son fresas, toronjas y pepino. Si lo haces por la mañana disfrutarás un ligero sabor a fruta durante el día, te mantendrás hidratado, ahorrarás dinero al no tener que comprar agua embotellada y evitarás tentaciones de beber bebidas azucaradas que no aportan nada a tu salud.

2. Escoge tus colaciones inteligentemente

Es normal hacer pequeñas comidas cada 3 ó horas, los refrigerios que se ofrecen en las escuelas y oficinas generalmente son altos en azúcar, harinas refinadas y grasas saturadas; en estos casos hay que optar por hacer opciones inteligentes: escoge un paquete pequeño de cacahuates o nueces (evita los japoneses y los garapiñados), elige frutas que son fáciles de encontrar como manzanas o plátanos, palitos de queso o hasta un café con leche.

3. Busca opciones locales

Investiga que mercados locales hay a tu alrededor, generalmente son opciones frescas y nada caras donde puedes encontrar opciones que no encontrarás en la tiendita de la esquina o en la maquinita de la oficina, me refiero a vasos con fruta fresca picada, un tlacoyo o una quesadilla recién hecha o un vaso pequeño de jugo de naranja recién exprimido, no te olvides de practicar la moderación cuando optes por estas opciones.

4. Usa las escaleras todos los días

En la escuela u oficina usa siempre las escaleras y si manejas estaciónate lo más lejos de la puerta que puedas. Si piensas que el beneficio que te pueda aportar es muy pequeño, imagínate el beneficio que te puede traer en una año, recuerda que el mayor beneficio se obtiene haciendo la suma de todos los pequeños cambios que realizas todos los días.

5. Realiza pequeños ejercicios durante tus tiempos muertos

Si estas en la fila del banco intenta pararte en las puntas de los pies, aprieta los glúteos y mantén la posición por un segundo, repite el ejercicio hasta que llegue tu turno. Si estas atorado en el tráfico realiza movimientos circulares con tus muñecas, estira los músculos de tu cuello y alinea tu columna para hacer la espera menos estresante.

6. Sigue la regla no sano, sano

Es una regla muy simple: si te excediste en la comida prepara una cena muy saludable, si te pasaste de dulce en el desayuno balancea mejor tu comida. Recuerda que cada tiempo de comida es un nuevo comienzo y si por alguna razón tu desayuno fue un desastre siempre hay una nueva oportunidad de comer saludable en la siguiente comida.

7. Intenta algo nuevo

Si nunca has hecho yoga toma una clase, si sientes que tu coordinación no es buena prueba una clase de zumba. Lo mismo aplica para otro tipo de actividades, tal vez una clase de pintura te ayude a disminuir el estrés o salir a caminar al parque te llene de energía durante la tarde, opciones hay muchas.

8. No te llenes de azúcar

Limita tu consumo de azúcar, si eres de las personas que necesitan algo dulce por ahí de las 5 de la tarde es probable que lo que tu cuerpo necesita es una dosis de ejercicio, ponte metas pequeñas y realistas (como trotar 15 minutos) y poco a poco incrementa el tiempo. Si de plano no puedes vivir sin tu antojo de la tarde limita la cantidad y acompáñalo con otro alimento saludable, por ejemplo si todos los días te comes un paquete de galletas dulces comienza disminuyendo la cantidad a la mitad y acompáñalas con medio vaso de leche descremada.

9. Duerme mejor

Nada como un sueño profundo y de calidad, intenta dormir por lo menos 7 horas al día, si te cuesta trabajo conciliar el sueño intenta beber un té herbal (sin cafeína y sin azúcar) antes de ir a la cama. Aromas como el aceite lavanda pueden hacer el proceso más simple y lo más importante: NO USES TU SMARTPHONE 30 minutos antes de dormir, te ayudará a relajarte.