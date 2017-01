¡Hay amor! Barby Silenzi, sobre el Polaco: “Viene a ver me y vamos a salir”

Aunque ninguno de los dos lo confirmó, todo el mundo apostaba a que entre Barby Silenzi y el Polaco pasaba algo más que un simple compañerismo en el Bailando.

Hoy, Barby Silenzi está haciendo temporada en Mar del Plata y el Polaco la va a visitar: “Este fin de semana viene a cantar a Mar del Plata y me viene a ver”, contó la ex de Francisco Delgado, a quien escrachó por no pasar ninguna de las fiestas con su hija Elenita.

“Vamos a salir con el Pola”, manifestó Barby Silenzi y aseguró que si bien lo quiere mucho, no puede hablar de amor. ¿Donde hubo fuego cenizas quedan?