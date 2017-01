Robbie Williams responde a polémica por desinfectarse tras tocar a fans

El cantante británico Robbie Williams respondió con un video subido a su Instagram a los detractores que ha tenido luego de que se difundieran imágenes de él desinfectando sus manos, y con rostro asqueado, luego de tocar a unos fanáticos durante un concierto que ofreció para celebrar Año Nuevo.

La cuestionada acción del ex integrante de Take That fue transmitida en vivo por la BBC el domingo pasado, y generó una ola de críticas a través de redes sociales. Asimismo, la prensa de su país no tardó en hacer notar el episodio. Con el humor que lo caracteriza, Williams publicó un video grabado por su esposa, en donde abraza y da la mano a una amiga deseándole feliz año nuevo, para luego nuevamente limpiar sus manos con desinfectante.

Con el fin de zanjar la polémica el cantante decidió responder que eso ha quedado en el pasado: "Dejando la pizarra limpia para el 2017 @robbiewilliams #instafun #instagood #cleanlate #familyfunday", escribió el cantante para acompañar al video que ya tiene más de 211 mil reproducciones.