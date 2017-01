Radicales a Monzó: "no se puede estar en un mismo espacio con gente que avaló la corrupción, el narcotráfico y hasta tuvo actitudes golpistas"

Emilió Monzó habló y otra vez quedó en el centro de la polémica . En una entrevista, el Diputado Nacional volvió a realizar una autocrítica sobre su espacio político y los cruces de sus colegas no tardaron en aparecer.

Si bien opinó que "Cambiemos está vacío y debería hacerse una autocrítica y conducir el espacio desde lo político", lo que más generó ciertas molestias , aunque algunas disimuladas (sobre todo en el radicalismo), fue que vuelva a insistir con sumar la presencia de integrantes del PJ .

Pese a que el legislador nacional de la Unión Cívica Radical Mario Barletta compartió la exigencia de impulsar debates dentro del frente, ya que "es un espacio que surge de un proceso reciente y necesita de esas discusiones"; o el deber de ser autocríticos debido a la "imperiosa obligación de mejorar la comunicación entre diputados y senadores del mismo frente en el Congreso", al ser consultado sobre la intención de reclutar peronistas marcó sus diferencias.

"Soy partidario de ampliar pero no tanto. Tengo mis restricciones . Es cierto que en Cambiemos hay peronistas como Emilio (por Monzó) que han aportado mucho al espacio, pero yo por lo menos no me puedo permitir que gente que estuvo doce años y con la que no me identifiqué durante el gobierno anterior se sume a nosotros por conveniencias políticas", dijo Barletta a Perfil.com con ciertos reparos a la hora de dar nombres.

Además, analizó el diputado, "no siempre suma amontonar gente en un mismo lugar por cuestiones estratégicas y menos en un año electoral".

Otro radical con una voz conocida en la Cámara Baja que criticó los dichos del principal armador macrista fue Miguel Bazze . Si bien también opta por no puntualizar y dar nombres, luego de ser consultado por los peronistas a los que hizo referencia Monzó en su entrevista (Randazzo, Perotti, Bossio, etc), aseguró que "no se puede estar en un mismo espacio con gente que avaló la corrupción, el narcotráfico y hasta tuvo actitudes golpistas" . "La UCR no es y nunca ha sido una agencia de colocaciones en el estado", agregó con el fin de diferenciarse aún más del PJ.

Aguante Pro. Sin embargo, a pesar de las críticas, no todas las opiniones dentro de Cambiemos son contrarias a las del Presidente de la Cámara de Diputados.