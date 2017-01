Contigiani: “Vamos a prorrogar la emergencia agropecuaria”

El ministro de la Producción de la Provincia, Luis Contigiani dialogó con LT10 tras la difícil situación que atraviesan diferentes localidades santafesinas por las intensas lluvias. El mismo comparó “la situación en un sector de la provincia como similar a la de abril y mayo del 2016”.

En este sentido, Contigiani explicó que “los sectores complicados son una región del departamento General López, un sector del departamento San Martín, la ruta 70 hasta Ramona, una franja de Las Colonias, parte de San Cristóbal y algunos campos del departamento La Capital y Rosario”.

Ante la situación y debido a que en el día de ayer recorrió varias zonas afectadas, el ministro de la Producción calificó “el estado de cuenca láctea como desoladora porque vienen acumulando muchos golpes seguidos.

Ante el difícil panorama, Luis Contigini aseguró que van a extender la emergencia agropecuaria y la decisión política de la provincia para que “no se caiga ningún tambo”. “Vamos a hacer lo imposible para cumplir este objetivo”, cerró el ministro.

Previo al inicio de la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, Marcelo Aimaro, presidente de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (Meprosalfe), se refirió al cuadro de situación del sector habida cuenta de las continuas precipitaciones de los últimos días en el centro sur de la provincia. “Esto es muy complejo –recalcó en contacto con LT10–. Es el segundo golpe en menos de un año. Es un segundo abril en seis días. No sé cómo vamos a seguir los productores porque hay zonas donde los campos están todos inundados. El productor estaba recuperando la producción y esto le lleva todo, está desfinanciado y hay zonas en las que se habla de sacar los animales. No sé cómo vamos a seguir”.

En referencia a las zonas más problemáticas, el dirigente señaló los departamentos Las Colonias, Castellanos y San Jerónimo. Y subrayó: “Hay zonas donde están todos los caminos cortados y eso que llovió mucho menos. Tenemos zonas de 500 milímetros. La situación es compleja –insistió–, es complicada y creo que si no empezamos a tratar seriamente este tema porque la provincia de Santa Fe no sólo recibe su agua, sino también la de las provincias vecinas. Si no empezamos a hacer las obras y hacemos un mea culpa también los productores –adujo– por todos los canales clandestinos que hacemos, le tiramos el agua al otro y arruinamos caminos, lamentablemente, esto va a seguir ocurriendo y cada vez va a ser peor”, consideró.

