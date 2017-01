A "laburar" muchachos: Castellano pidió sesión extraordinaria al Concejo Municipal

Lo que tendría que haber hecho el Domingo a la mañana lo termina de concretar por estas horas. El Intendente se dio cuenta que hay que activar todos los mecanismos del Estado para paliar la terrible situación por la que estamos atravesando. Pidió sesión extraordinaria del Consejo Municipal. " A LABURAR MUCHACHOS"

INFORME DE PRENSA DE LA MUNICIPALIDAD:

Los equipos y cuadrillas municipales trabajan desde el inicio del tormenta, registrado a la 2:30. La Junta Municipal de Protección Civil volvió a reunirse a las ocho en la GUR, donde las diferentes instituciones y áreas abocadas al trabajo de despeje, asistencia y prevención, hicieron la primera puesta en común del estado de situación y delinearon las acciones inmediatas a seguir. El mal tiempo continúa. Cayeron 250 mm desde el domingo hasta el momento.



"Estamos en una situación muy parecida a la del día domingo, con una tormenta de mucha intensidad. La gente de las Secretarías de Servicios y Espacios Públicos, Obras Públicas, la EPE, desde temprano están trabajando en el despejado de calles y arreglos de líneas", informó la máxima autoridad del Ejecutivo local.



La reunión fue breve y todos los equipos se pusieron al tanto de la gravedad de la situación, luego se continuó la labor.



Desarrollo Social. El personal de Desarrollo Social y del área de Vivienda está en la ciudad desde muy temprano. El problema de las voladuras de techos resultó peor que la tormenta anterior: se registraron más de 50 voladoras de techo.



Hay un centro de evacuados habilitado, pero las familias afectadas hasta el momento pudieron ubicarse en casa de familiares y vecinos. Hay cuatro equipos técnicos y sociales trabajando en los reclamos, asistiendo a las familias y tomando las medidas iniciales de contención.



Rutas. Se registra agua entre Bella Italia y Nuevo Torino (Ruta 70). Está transitable pero si sigue lloviendo deberá cortarse. La Ruta 34 está cortada a la altura de Susana.



EPE. Hubo corte de energía total, luego se fue reponiendo. En la estación transformadora oeste se cayó una torre, que enredó cables de transformadores y otras antenas del lugar. Se está trabajando para resolver esa situación. No disponer de esa estación hace que desde bulevar Lehmann al oeste no haya luz. Hay muchos problemas de cables cortados en baja tensión y media tensión. También hay problemas de suministro en el Hospital, aunque cuenta con grupos electrógenos propios. El intendente Castellano dispuso que se les envíe combustible inmediatamente para alimentar los grupos.



Servicios públicos. Primero fue el agua y luego el viento .Los daños sobre ramas y árboles son mayores a los del domingo. Se requerirá mucho más trabajo y el tiempo no acompaña porque la lluvia continúa intensa. Unos 200 empleados están trabajando en tareas de despeje de vías de comunicación. Se dispuso un depósito provisorio de los restos de árboles (en el autódromo) ya que resulta más cercano para agilizar la tarea de llevar las ramas y troncos.



La recolección de residuos quedó por la mitad anoche. No se completará durante el día, ya que están todos abocados a nuevas tareas. De no mediar inconvenientes se concluirá esta noche.



Obras Públicas. Hasta el momento no hay desbordes en los canales principales pero sí se registran anegamientos en algunas calles. Hay muchos pedidos de bolsas de arena que son resueltos en la menor brevedad posible.



Pronóstico. Se descarta la ocurrencia de un tornado tal como se había difundido. Hubo constantes rotaciones de vientos, se unieron núcleos de precipitaciones con fuertes lluvias. Los vientes fueron de entre 50 y 80 km/h (menos que la anterior). El problema no fue la velocidad sino las rotaciones. Se registraron siete rotaciones de viento en unas 3 horas, desde el noroeste y el oeste.



Recién a la noche se produciría un mejoramiento. Continúan las lluvias. Pero puede ingresar un nuevo frente desde Córdoba.



Salud. Se cayó el techo del Centro de Salud del barrio Amancay y cinco centros de Salud están sin luz.



Minibuses. El servicio funciona casi con normalidad. No se llega al sector oeste del barrio Belgrano por inaccesibilidad.



Se recomienda especialmente a la población no transitar por la ciudad excepto si se trata de un caso de necesidad. Hay cables caídos, árboles, ramas y muchas calles cortadas todavía.