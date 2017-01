Con "ñoquis" pagos intentan acallar las voces discordantes

R24N nunca se va a callar nada, no vamos a dejar de criticar, no vamos a dejar de censurar los contubernios. No tenemos compromisos con nadie y no lo vamos a tener, nuestros lectores saben que la critica es nuestro sello, nuestra marca de fábrica.

Nos da igual criticar al Presidente de la Nación como al Dr. Lorenzetti, y por ende no nos vamos a callar con funcionarios de menor jerarquía como el Intendente Castellano.

Algún día van a entender que en la critica se crece, se avanza, se hacen las cosas mejor. Solo los necios y demagogos no permiten la critica y así terminan sus gobiernos.

Los Rafaelinos vivimos años de gobiernos que trabajan para "la gilada", para sacar un voto más y seguir perpetuados en el poder.

¡¡OBRAS!! ¡¡HACEN FALTA OBRAS!!

Dejen de reírse de los más necesitados y conformarlos con migajas. Denle obras de agua, gas, cloacas, luz, desagües. La gente de los barrios carenciados más que verles las caras y recibir la palmada en la espalda en los momentos críticos, quiere que su casa no se llene de agua cuando llueve en forma copiosa como en estos días, obras que atraigan empresas para dar trabajo y eso solo se logra con obras de infraestructura y para hacer obras hay que dejar de mantener a "parásitos", a "ñoquis", a amigos que los ayudan a hacer campaña para seguir atornillados al poder.

VAMOS A IR A LA JUSTICIA PARA QUE SE INVESTIGUE, pero no lo hacemos por nosotros, nosotros ya tenemos el cuero curtido y no nos hace mella, lo que queremos es que los fondos del Estado, los dineros de la gente, la plata que puede servir para ayudar en situaciones como la que estamos viviendo se utilice como es debido y no para hacer callar al que piensa diferente y pone en peligro obtener un voto más en las próximas elecciones.

¿QUÉ ONDA VIEJO?, la política tiene que tener como objetivo llegar al poder para ayudar a la gente y no al revés.