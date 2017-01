Los 11 consejos esenciales para llevar a las mascotas de vacaciones

Playa: No todas las playas permiten animales. Observe las prohibiciones. Lea los carteles. Concurra a lugares donde el animal sea bienvenido. Para dejarlo suelto, no le quite el collar con su identificación, sino solo la correa. Asegúrese de soltarlo en lugares donde el perro pueda oírlo. Lleve siempre bolsitas para recoger la materia fecal de su animal.