En el Gobierno relativizaban ayer que Lorenzetti haya presentado su renuncia, ofuscado por la falta de defensa del Gobierno ante los embates de Carrió. Todo indica que las embestidas continuarán, y la relación entre el Ejecutivo y la Corte se seguirá resintiendo.

El malestar del Gobierno con Elisa Carrió por su embestida, constante y sin concesiones, contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti , obligó a la líder de la CC-ARI a aclarar que mantiene "una relación excelente con todo el Gobierno", que no está en la búsqueda de "ningún cargo" y que no desea verse involucrada "en ninguna disputa interna". De todos modos, sus referentes más cercanos reiteraron a LA NACION ayer que el titular de la Corte "representa lo peor del Poder Judicial" y que la ofensiva por un "mejoramiento de las instituciones" no se detendrá.

"Por supuesto que tenemos discusiones con funcionarios del gobierno nacional, pero todos los debates se dan en el marco de un gobierno de coalición, de la confianza política y el afecto personal", dijo Carrió en un sorpresivo comunicado emitido ayer. Pero la reciente denuncia de Carrió contra Lorenzetti -lo acusó ante la jueza María Servini de Cubría de estar al frente de una cooperativa en Rafaela encargada de "cambiar cheques" a clubes de la zona- volvió a incomodar al Presidente, mientras sus funcionarios de mayor confianza recibían, otra vez, las quejas del titular de la Corte Suprema.

Cerca de Carrió afirman que la incomodidad del Ejecutivo no es tal. O, por lo menos, que se trata de roles diferentes que no entran en colisión. Para el diputado Fernando Sánchez (CC-ARI), "el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con nuestro pedido de mejorar el Poder Judicial, pero es cierto que Lorenzetti representa lo peor de ese poder", afirmó el legislador a LA NACION sin bajar el tono de las críticas.

En una Casa Rosada semivacía por las vacaciones de los funcionarios, un vocero intentaba defender a la socia de Cambiemos. "Lorenzetti no quiere que lo critiquen, pero Carrió presenta pruebas y va a la Justicia. Debería presentarse allí y contrarrestar las acusaciones", afirmaron cerca del jefe de Gabinete, Marcos Peña. La semana pasada, el Presidente afirmó que las denuncias de Carrió contra Lorenzetti eran "a título personal" y la criticó de manera sutil: "Ella tiene una larga historia de hacer denuncia y seguirá en los tribunales. No son el Gobierno ni Cambiemos los que tienen como política denunciar sistemáticamente a la Corte", dijo el primer mandatario.

Molestia

Las críticas presidenciales molestaron a Carrió, que de todos modos continuará con más embestidas contra Lorenzetti durante el verano. Sus interlocutores del Gobierno (el asesor José Torello, el diputado del Parlasur Fabián Rodríguez Simón y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana) reconocen que hacen lo que pueden para frenar sus embestidas. "¿Carrió? Nadie sabe. Es impredecible", la describió un ministro.

En su comunicado, Carrió afirmó que no tiene "apetencias personales ni ambiciones de cargo alguno", y que su disposición es "estar en donde mejor les sirva a la construcción de la República y a Cambiemos". Pero desde Pro aguardan con ansias que revea su postura inicial de presentarse en la provincia de Buenos Aires y opte por una diputación en territorio porteño.

Cerca de Carrió negaron que el objetivo de sus críticas a Lorenzetti sea un enroque en la propia Corte, que incluya ubicar en la presidencia al flamante integrante del alto tribunal Horacio Rosatti. "Está claro que es mucho mejor él que Lorenzetti, pero no buscamos ese cambio", afirmaron cerca de la diputada. De paso, criticaron la iniciativa de otra miembro del Tribunal, Elena Highton de Nolasco, que pidió a la Justicia poder seguir en su cargo más allá de diciembre de 2017, cuando cumplirá 75 años. "Ya estuviste un montón de tiempo, ¿qué más querés?", la fustigaron en el entorno de la legisladora y fundadora de la CC-ARI.

Piden el juicio político a Gils Carbó

El Colegio de Abogados porteño lanzó una petición dirigida a los diputados nacionales para que le inicien juicio político a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó . Bajo la prédica "evitemos la afectación del servicio de Justicia", la institución salió a recabar apoyos en la plataforma Change.org para pedirles a los miembros de la Cámara baja que inicien el proceso de destitución de la jefa de los fiscales, que ocupa un cargo vitalicio. "Las notorias irregularidades en que ha incurrido en la designación de fiscales afectan gravemente la prestación del servicio de Justicia, haciendo evidente el mal desempeño en el ejercicio del cargo", dijo el Colegio de Abogados porteño en su petición para pedir la destitución de la funcionaria judicial kirchnerista.

Fuente: La Nación sobre una nota de Jaime Rosemberg