Techo de Escuela Melvin Jones: Habrá “concurso rápido”

Tal como viene ocurriendo desde los nefastos hechos provocados por el clima desde el año pasado, el gobernador Miguel Lifschitz se puso al tanto de los inconvenientes que generó la tormenta el domingo en nuestra ciudad. El jefe del Ejecutivo provincial llegó apenas pasadas las 14:30 al aeródromo local en el helicóptero de la gobernación y se dirigió a pocas cuadras de allí, a la escuela Melvin Jones, sita en Luis Fanti 1021.

Allí era esperado por el Intendente Luis Castellano, el Secretario de Gobierno y Ciudadanía Delvis Bodoira y los concejales Natalia Enrico y Hugo Menossi, personal de la EPE y otros funcionarios. Acompañaron a Lifschitz el Ministro de Infraestructura y Transporte José Garibay, el Director de Protección Civil Marcos Escajadillo y personal del Nodo Región 2.

Luego de recorrer las instalaciones del colegio, Lifschitz hizo declaraciones a la prensa, en las que afirmó que “cuando tuve conocimiento de la tormenta y de los efectos que había producido en la ciudad de Rafaela me comuniqué telefónicamente con el Intendente. Me pasó un parte de la situación, de las complicaciones que había habido, en el día de ayer (por el domingo) ya estuvieron presentes el Dr. Escajadillo, la gente de Protección Civil, trabajando junto con el municipio. Pero aproveché hoy después del mediodía para visitar también la ciudad, recorrer con el helicóptero toda la zona, hay mucha agua en los campos, de nuevo en los caminos. Nos ha sorprendido este año con mucha lluvia, no estaba previsto por lo menos en los pronósticos de hace unos meses, parecía que íbamos a tener una temporada más seca. La realidad es que está viniendo mucha agua, no sólo en esta región sino también en el sur de la provincia. Tenemos varias localidades afectadas. Tratamos de resolver los problemas rápidamente.”

Consultado puntualmente sobre la ayuda que podría aportar la Provincia manifestó: “Vamos a hablar más en profundidad con el Intendente sobre los daños producidos. El Ministerio de Educación ya está trabajando para ver cómo se desmonta la estructura metálica que ha quedado muy dañada y cómo rápidamente reponemos la cobertura, las chapas. Luego vamos a evaluar la situación general”

Lo consultamos sobre la posibilidad de hacerlo en el corto plazo y reconoció que “habrá que hacer algún concurso de precios rápido para inmediatamente recuperar la estructura.”

Lifschitz también se refirió a la posibilidad de contar con planes macro para abordar la problemática del cambio climático: "Los fondos específicos para el cambio climático es un tema que hemos trasladado a nivel nacional; es necesario que la Nación cuente con un fondo de emergencia especialmente preparado para estas situaciones y que tenga la magnitud, la escala suficiente como para realmente dar respuestas".

Y agregó: "el fondo que existe actualmente, que fue el que se utilizó el año pasado, tiene cifras muy escasas; logramos finalmente, después de muchas gestiones y de mucho insistir frente al ministro de Agroindustria de la Nación, que llegaran 50 millones, que no fue nada al lado de las pérdidas que tuvieron los productores en toda la provincia".

Finalmente respondió sobre la reunión de la Comisión de Emergencia Agropecuaria, con la intención de analizar la tormenta previa a la Navidad. El mandatario expresó que “ahora tenderemos que evaluar las consecuencias, esperar las próximas semanas para ver si no hay nuevas lluvias y luego, como siempre, trabajar en conjunto con los presidentes de comunas, los productores y las intendencias para recuperar los caminos rurales. Obviamente que estamos a la expectativa de lo que ocurra con el clima.”