Nicolás Vázquez vuelve al teatro después de la muerte de su hermano

Nicolás Vázquez pasó por el momento más difícil de su vida hace unos días.

A pesar del dolor por la reciente muerte de su hermano Santiago, el actor regresará con su esposa Gimena Accardi al teatro Mar del Plata este martes 3 de enero con el espectáculo "El otro lado de la cama".

Así lo anunciaban de manera oficial.

Sin duda esta noche será muy especial para Nico, su mujer y el resto del elenco que sentirán de cerca el afecto de la gente.

"No te voy a defraudar hermano. Sos puro amor y sé que estás, pero te vuelvo a repetir que no es fácil no verte, tocarte o escucharte. Te amo con el alma. Me duele todo cada vez que te extraño. Te lloro, te recuerdo y te amo cada día más. Fuiste mi orgullo, mi mejor amigo, mi debilidad, mi todo, y ahora sos nuestro 'Ángel'", señaló el actor en Instagram para despedir a su hermano.