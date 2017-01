La verdadera historia del británico que sufrió un ACV por ir a la peluquería

Era una mañana como cualquier, hasta que Dave Tyler, un británico de 45 años, comenzó a sufrir los síntomas clásicos de un accidente cerebro-vascular (ACV).

¿Cuáles son? Fuertes dolores de cabeza, pérdida de movimiento en un lado del cuerpo y comportamientos involuntarios del cuerpo, como un temblor constante en los ojos.

Finalmente Tyler se desmayó en una reunión de trabajo, y fue llevado de urgencia al hospital. Allí, los médicos concluyeron que había sufrido un ACV.

Este tipo de cuadro es bastante común, pero lo raro fue la razón por la que le ocurrió.



Según determinaron los especialistas, se trató de un caso del llamado "síndrome del salón de belleza".



Éste ocurre cuando se extiende demasiado el cuello, tal como pasa cuando te lavan el pelo en la peluquería.



Si alguna vez te lavaste el pelo en una peluquería, sabés lo incómoda que es la posición.

Tan incómoda queduede dañar las arterias, que da lugar a un coágulo, que lo sigue un derrame.



En el caso de Tyler, esto le costó pasar tres meses internado en el hospital y tener que aprender a caminar otra vez, ayudado por un bastón.



Aún es incapaz de conducir un auto y muchas veces siente dolor.



El caso se resolvió sin llegar a juicio, ya que el salón le pagó a Tyler cerca de US$ 115.000.

Según le contó Tyler a la BBC, si bien el peluquero no uso una fuerza excesiva, no tuvo el cuidado suficiente y agregó que "los peluqueros tienen a su disposición una especie de almohadón que deberían utilizar, pero muchos no lo hacen porque les da pereza o porque interfiere con el lavado."



Deberían tener más conciencia de que "el cuello es una zona muy delicada, llena de nervios y arterias que conectan el cerebro con el resto del cuerpo".



Un derrame puede puede ocurrir cuando el tejido de una arteria en el cuello se rompe, explica Alexis Wieroniey, de la Asociación de Derrames en Reino Unido. Si la arteria carótida -que conecta directo con el cerebro- se parte o se daña, se van formando coágulos de sangre que pueden provocar un ACV.



Tampoco es cuestión de alarmarse de más, ya que no es frecuente que se produzca una herida en una arteria por extender el cuello hacia atrás.



En cambio, es más frecuente que ocurra por un movimiento brusco son más frecuentes en accidentes de tráfico, o cuando esquiamos, buceamos o nos lanzamos al vacío desde un sitio en altura sujetados por una banda elástica.