Si se puede evitar no es un accidente

La tormenta ya pasó y dejó sus secuelas. La tarea es ardua y sacrificada, las pérdidas materiales, si bien duelen, son solo eso , materiales.

Ahora es el momento de la reflexión , de evaluar que se hace bien y que mal, que se puede evitar y que no.

Es fácil y simple echarle la culpa a la naturaleza . !!A la naturaleza hay que ayudarla, con prevención y organización y por sobre todo sin soberbia y con ideas.!!

Rafaela estuvo a punto de vivir una tragedia. En un mismo área geográfico había dos fiestas con casi 8000 jóvenes y una sola ambulancia, si UNA SOLA AMBULANCIA.

Los controles para estas fechas se laxan y no son lo rigurosos que tienen que ser, ya sea por desidia o por amiguismo, pero esa es la realidad.

No había que ser muy inteligente para saber que era muy posible que una tormenta se desate sobre la Ciudad, las condiciones climáticas del 31 lo anunciaban y no se tomaron los recaudos,aparte había un alerta meteorológica vigente que no se respeto como las circunstancias lo ameritaban.

Media hora antes, el cielo presagiaba una situación como la vivida y ninguna autoridad se arrimo a los organizadores a decirles "hasta acá llegamos muchachos" .

Había que haber mandado a los chicos a casa, en orden y y con tiempo, pero eso no paso. Muchos dirán que uno habla con el diario del Lunes , pero quien es funcionario tiene la obligación de prever este tipo de cosas, para eso ocupa su función y por ello cobra su sueldo. Los funcionarios deben ser idóneos y por ende preveer circunstancias como las vividas

Gracias a Dios no paso nada, pero no esperemos a que pase para luego lamentarnos.

La Ciudad de Buenos Aires cuando existe un alerta meteorológica saca todo su personal con tiempo y hasta gomones se instalan en las calles, ellos vivieron más de una inundación y el que se quema con leche.....

NO QUEREMOS CULPAR A NADIE, SOLO QUEREMOS QUE SE ACTÚE ANTES DE QUE SUCEDA LA TRAGEDIA.

Si un poste de luz se cae con un viento de 110 km por hora es por que no se previo una circunstancia como esa, en el sur de nuestro país hay vientos más fuertes y no se caen. Hay que saber que esto puede volver a pasar y que no estamos exentos de una desgracia.

Los funcionarios Municipales, el Intendente Castellano, deben comprender que criticar no es pelear, que se puede discentir sin pasar a ser un enemigo, que todos queremos lo mejor para esta Ciudad por que es aquí donde vivimos y donde viven nuestros hijos.

Queremos que le vaya bien Sr. Intendente , por que si a usted le va bien nos va a ir bien a todos, pero no queremos que censure nuestro pensamiento so pretexto de ser destructivos.

Todos los días se puede hacer algo mejor para el bien de la Ciudad, pero hay que dejar la soberbia de lado y comenzar a escuchar otras voces, y por sobre todo actuar antes que las cosas sucedan, después solo queda el llanto y el llanto aparece cuando ya todo es tarde.

SI SE PUEDE EVITAR NO ES UN ACCIDENTE, ES UNA IMPREVISIÓN.