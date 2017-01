Arcángel le dio una patada a un fan que le tiró un trago durante un show

Arcángel vuelve a dar que hablar. Durante su show en La Feria, Cali, el reggaetonero le pegó una patada a un fan que le tiró un trago. El terrible momento quedó registrado y rápidamente llegó a las redes. Según publicó Rapetón, uno de los asistente le ofreció un trago, él no lo aceptó y se lo terminó lanzando. El cantante respondió con una patada.

Días atrás, grabó un video denunciando que lo censuraron en Viña del Mar y, como si fuera poco, que las discográficas abusaron de él y "le chuparon la sangre como sanguijuelas". "Les voy a explicar, llevo cuatro años ganando las votaciones por encima de todo el mundo. Pero me bloquean, usan sus influencias para bloquear a Arcángel. Arcángel llena, por más que no les guste. Tienen mucho dinero y hacen lo posible para que yo no cante. Ya no me esfuerzo más. Quiero que sepan que sin los artistas la industria no hace ni un peso", contó.