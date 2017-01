La burla que le hacen al hijo de Cristiano Ronaldo

¿Es Cristiano Ronaldo el mejor jugador del mundo? La pregunta, en la cual siempre se compara al portugués con Lionel Messi, no solo retumba en cada en cada discusión futbolera en un bar, en cada medio de comunicación deportivo o en las redes sociales. También está presente en las burlas infantiles. Mucho más si el objeto de las mismas es el propio hijo y homónimo del futbolsita portugués. Al pequeño Cristiano, de seis años, le aseguran: “Tu papá no es buen jugador, hay otro que es mejor que tu papá”. Sin nombrarlo, señalan, claro está, a Lionel Messi.

“Por supuesto Cristiano va a vivir momentos de adversidad, hay gente que tiene envidia. Pero lo veo muy feliz, un niño feliz”, señaló la estrella del Real Madrid en una entrevista publicada recientemente por la televisión egipcia ‘On E. También aclaró que las burlas futbokísticas de las que es víctima no son un verdadero problema: “Él sabe lidiar con eso. Es un niño listo, como su padre. A menudo le digo a Cristiano: ‘Se tú mismo, sé educado’. Lo más importante para mí es la educación, eso es algo que puedes controlar. Si le das una buena educación a tu hijo, buenos valores, crecerá bien”.

En otro tramo de la entrevista, Cristiano Ronaldo también admitió: “Por supuesto me gustaría que mi hijo fuera futbolista como su padre. Sé que es un gran reto, que no es fácil. Pero el será lo que quiera ser. No lo voy a presionar. Empujaré un poquito para que sea futbolista (arquero no, quiero que sea delantero), pero el será lo que quiera ser. Eso no me preocupa”.

Cristiano también fue noticia en estos días porque Jorge Mendes, su representante, contó que rechazó una oferta de 100 millones de euros anuales de salario, proveniente del fútbol chino. CR7 también habló del valor que el dinero tiene en su vida: “Para mí no es lo más importante. Por supuesto cuando eres futbolista es algo muy importante para lo que vas a hacer después del fútbol, para tu independencia. Así que veo el dinero así, algo para ser cómodo cuando acabas como futbolista”.

Entre otras cosas, el ganador del último Balón de Oro contó que le encanta escuchar música y cantar, como también bailar y que lo enorgullece su cantidad de seguidores en redes sociales.

